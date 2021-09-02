AÖF ikinci üniversite kayıt ve kayıt yenileme işlemleri araştırmaları gündemden düşmüyor. Herhangi bir AÖF programında kaydı bulunan adaylar için kayıt yenileme henüz başlamadı ancak yeni kayıt yaptıracaklar için beklenen açıklama geldi. İşte AÖF ikinci üniversite kayıtları hakkında merak edilenler...

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU VE KAYIT NE ZAMAN?

Üniversitenin yayımladığı akademik takvimde yeni dönem için ikinci üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ağustos 2021 - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında, https://aoskayit.anadolu.edu.tr kayıt adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra ikinci üniversite kayıt işlemini yapabilecekler.

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere;

Lisans eğitimi alanlar ön lisans veya lisans programlarına,

Ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına çevrimiçi başvurarak kayıt yaptırabilir.

2021 AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri: 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayıp,

08 Ekim 2021 Cuma günü saat 17:00’da sona erecektir.

Çevrimiçi (Online) Başvuru adresi : http://aoskayit.anadolu.edu.tr

08 Ekim 2021 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.