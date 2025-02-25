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        Haberler Bilgi Gündem AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI 2025: AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, son gün ne zaman, kayıt ücreti ne kadar?

        AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır ve son gün ne zaman?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025 bahar dönemi için kayıt yenileme sürecine yoğun ilgi nedeniyle ek süre tanıdı. 10 Şubat'ta başlayan kayıt yenileme işlemlerinin, daha önce 21 Şubat'ta sona ermesi planlanıyordu. Ancak öğrencilerin artan talepleri üzerine bu süre uzatıldı. Bahar dönemi sınav tarihleri de netleşirken, öğrenciler yeni takvimi yakından takip ediyor. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 22:40 Güncelleme: 25.02.2025 - 22:40
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        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025 bahar dönemi akademik takvimini duyurdu. Güz dönemi sınavlarının tamamlanmasının ardından başlayan kayıt yenileme süreci, 10 Şubat'ta öğrencilerin erişimine açıldı. İlk duyurulan takvime göre 21 Şubat'ta sona ermesi beklenen işlemler, yoğun talep nedeniyle ileri bir tarihe uzatıldı. Bahar dönemi sınav tarihleri de gündeme gelirken, öğrenciler hazırlıklarına hız verdi. İşte merak edilenler...

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        AÖF KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

        AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

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        AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacak.

        Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecek.

        Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.

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        Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:

        • Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısına e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle girmeniz gerekecek.

        • İkinci aşamada Ders Ekle-Sil İşlemleri butonundan ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.

        • Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecek.

        Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçiminiz geçersiz sayılacak. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacak.

        AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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