AÖF kayıt yenileme son gün tarihi öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Güz dönemi için kayıt yaptırmak isteyen binlerce öğrenci için AÖF kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihlerini haberimizde sizler için hazırladık. Peki AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

AÖF KAYIT YENİLEME SON GÜN 2020 NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamaya göre Kayıt Yenileme süresi 16 Ekim Cuma 2020 saat 23.59'a uzatıldı.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirirken aşağıdaki adımların sırasıyla uygulanması gerekiyor.

1. Derslerini seç.

2. Ücretini öde.

3. Otomasyondan kaydını kontrol et.

4. Ders kitapların e-Kampüs’te.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

2020 GÜZ DÖNEMİ AÖF PARA YATIRMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt işlemleri için internet bankacılığı ya da ATM kullanılabilmektedir.

1- ATM'den para yatırmak için Ziraat Bankası ATM'lerinden ödeme işlemleri adımını seçmeniz gerekmektir.

2- Ödeme işlemlerinin ardından Eğitim/Sınav ödemeleri - Üniversite ödemeleri - Anlaşmalı Üniversite ödemeleri adımlarını izlemeniz gerekmektedir.

3- Çıkan ekrana ödeme yapacağınız üniversitenin il plaka kodunu giriyorsunuz.

4- Çıkan ekranda Anadolu Üniversitesi - Açık Öğretim adımlarını izleyerek T.C. kimlik numarası ya da öğrenci numarasını giriyorsunuz.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDEN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamaya göre; Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.