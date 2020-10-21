Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, yeni öğretim dönemi için kayıt yenileme işlemlerine odaklanmış durumda. Biz de haberimizde AÖF kayıt yenileme işlemleri hakkında tüm detayları derledik.



AÖF KAYIT YENİLEME SON GÜN 2020 NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamaya göre Kayıt Yenileme süresi 23 Ekim Cuma 2020 saat 23.59'a uzatıldı.

AÖF KAYIT YENİLEME DERS SEÇME NASIL YAPILIR?

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. 1-Derslerini seç. 2- Ücretini öde. 3- Otomasyondan kaydını kontrol et.

2020 GÜZ DÖNEMİ AÖF PARA YATIRMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt işlemleri için internet bankacılığı ya da ATM kullanılabilmektedir.

1- ATM'den para yatırmak için Ziraat Bankası ATM'lerinden ödeme işlemleri adımını seçmeniz gerekmektir.

2- Ödeme işlemlerinin ardından Eğitim/Sınav ödemeleri - Üniversite ödemeleri - Anlaşmalı Üniversite ödemeleri adımlarını izlemeniz gerekmektedir.

3- Çıkan ekrana ödeme yapacağınız üniversitenin il plaka kodunu giriyorsunuz.

4- Çıkan ekranda Anadolu Üniversitesi - Açık Öğretim adımlarını izleyerek T.C. kimlik numarası ya da öğrenci numarasını giriyorsunuz.