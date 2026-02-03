AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
AÖF kayıtlarını yenilemek isteyenler için takvim açıklandı. AÖF kayıt yenilemeler e-Devlet ya da öğrenci şifresiyle aosogrenci.anadolu.edu.tr üzerinden ders seçimlerini gerçekleştirecek. İşte, AÖF kayıt yenileme tarihi
AÖF kayıt yenileme tarihi de belli oldu. Fakülte tarafından paylaşılan akademik takvimle bahar dönemi kayıt yenileme takvimi merak edildi. İşte AÖF kayıt yenileme işlemleri ve tarihi
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 02 Şubat 2026 Pazartesi - 13 Şubat 2026 Cuma tarihlerinde gerçekleşecek.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacaktır.
AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NASIL ÖDENİR?
Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Bilgi Sistemi bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.
Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla kayıt yenilemenin son günü saat 22.30’a kadar aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:
Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır.