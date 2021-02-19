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AÖF kayıt yenileme tarihleri 2021: Açıköğretim AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte ders seçim ekranı

AÖF kayıt yenileme tarihleri merak ediliyor. AÖF kayıt yenileme işlemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından erişime açıldı. Öğrenciler Bahar dönemi için e-devlet üzerinden de kayıt yenileme yapabilecek. Peki, AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri 2021

AÖF kayıt yenileme tarihleri 2021: Açıköğretim AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte ders seçim ekranı

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Kayıt yenileme ücreti ne kadar? Soruları AÖF Bahar dönemi için kayıt yaptıracak olan üniversite öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 kayıt yenileme tarihlerini öğrencilere sms olarak ya da mail yoluyla da duyurdu. Peki, Açıköğretim AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte detaylar...

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2021

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Sistemine göre öğrenim gören öğrencilerin, öğrenimlerine devam etmek istedikleri her akademik yarıyılın başında akademik takvimde belirlenen tarihlerde kayıt yenileme işlemi yapmaları gereklidir.

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin akademik yılın başında kayıt işlemi yapıldığından dolayı bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemi yapılmamaktadır. Ancak devam eden bahar döneminde ise öğrencilerin kayıt yenileme işlemi yapmaları gerekmektedir.

BAHAR DÖNEMİ
Kayıt TürüKayıt Yenileme TarihiMazeretli Kayıt Yenileme TarihiSüre
KAYIT YENİLEME

EKLE/SİL

- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme		15 Şubat 2021 Pazartesi
25 Şubat 2021 Perşembe		26 Şubat 2021 Cuma12 gün

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız),Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

AÖF KAYIT YENİLEME OTOMASYONU İÇİN

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR 2021?

Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç) alt limit 285,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limit 405,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit 305,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için 80.00 ilave edilecektir. Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için 120.00 ilave edilecektir.

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