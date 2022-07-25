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AÖF kayıtları ne zaman başlıyor 2022? Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılır?

2022-2023 eğitim-öğretim yılına kısa bir süre kala AÖF kayıtları ile ilgili araştıramalar da iyice artmış durumda. Yurt genelindeki binlerce öğrenci; AÖF kayıtları ne zaman başlıyor sorusunun cevabını arıyor. İşte konuya dair tüm bilinmesi gerekenler...

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  • AÖF kayıtları ne zaman başlıyor 2022? Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

    Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde herhangi bir bölümde kaydı bulunan öğrenciler 2022 kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. Açık Öğretim sistemi üzerinden gerçekleştirilecek 2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. 2022 AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte AÖF kayıt yenileme hakkında merak edilenler...
  • AÖF kayıtları ne zaman başlıyor 2022? Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

    AÖF KAYITlLARI NE ZAMAN 2022?

    Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan kılavuza göre AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 07-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Ders seçimi işlemleri de bu tarihlerde yapılacak.

    Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.
  • AÖF kayıtları ne zaman başlıyor 2022? Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

    AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

    Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.

    Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

    Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.

    Ders seçimine göre ödemesini yapan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla, seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilecek veya yeni ders ekleyebilecektir.
  • AÖF kayıtları ne zaman başlıyor 2022? Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

    Yeni ders durumuna göre Dönem Öğretim Gideri farkı oluşan öğrenci, fark borçlarını bahar dönemi için 21 Mart-01 Nisan 2022 tarihlerinde ödeyebilecektir. Bu tarihten sonra yasal faiz başlatılacaktır.

    2021-2022 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin bahar döneminde ders seçimi yapmaları gerekir. 2021-2022 Öğretim Yılında yeni açılan programlara (Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ön Lisans, Görsel İletişim Tasarımı Lisans, İktisat (İngilizce) Lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Lisans Programları) kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yenileme dönemlerinde üst yarıyıldan ders seçimi yapamayacaktır.

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