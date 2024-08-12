Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı için heyecan dorukta. Takvime göre AÖF yaz okulu sınavı Ağustoa ayında düzenlenecek. Merakla beklenen AÖF sınav yerleri açıklandı. Güz ve bahar dönemlerinde istedikleri başarıyı elde edemeyen öğrenciler ders harf notlarını yükseltmek için yaz okulu sınavında ter dökecek. AÖF sınav giriş belgesi sorgulama aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden yaplacak. Peki, 2024 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, sınav yerleri nasıl öğrenilir?