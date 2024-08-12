AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: Açıköğretim Fakültesi 2024 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, sınav yerleri nasıl öğrenilir?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı için geri sayım devam ediyor. Ağustos ayında düzenlenecek sınava katılmak isteyen öğrenciler AÖF yaz okulu sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyordu. Sınava girilecek okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgilerin yer aldığı AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı. Öğrenciler sınav giriş belgeleri olmadan sınavlara alınmayacak. Peki AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, 2024 AÖF yaz okulu sınav tarihi...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı için heyecan dorukta. Takvime göre AÖF yaz okulu sınavı Ağustoa ayında düzenlenecek. Merakla beklenen AÖF sınav yerleri açıklandı. Güz ve bahar dönemlerinde istedikleri başarıyı elde edemeyen öğrenciler ders harf notlarını yükseltmek için yaz okulu sınavında ter dökecek. AÖF sınav giriş belgesi sorgulama aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden yaplacak. Peki, 2024 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, sınav yerleri nasıl öğrenilir?
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı sınav takvimi ile beraber AÖF yaz okulu sınav tarihi belli olmuştu.
Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!
AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi erişime açıldı.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamada, "2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.
AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
AÖF sınav giriş yerleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden görüntülenebilecek.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM YAZ OKULU SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?
Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.