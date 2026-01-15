Habertürk
        Haberler Bilgi AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2026: AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta?

        Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi finalleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Dönem sonu sınavlarına sayılı günler kala, AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı. Final için çalışmalarına hız veren öğrenciler, AÖF sınav tarihlerini gündemine aldı. Peki, "AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta?" İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Giriş: 15.01.2026 - 21:09 Güncelleme: 15.01.2026 - 21:09
        1

        AÖF finalleri için geri sayım sürüyor. Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine her ders için 20 soru sorulurken 30 dakika süre verilemektedir. Finaller öncesinde sınav giriş belgesi öğrencilerin erişimine sunuldu. Böylelikle; salon sıra numarası, okul adı gibi bilgiler açıklık kazanmış oldu. Peki, "AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta?" İşte detaylar...

        2

        AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

        AÖF final sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde uygulanacak.

        Sınavlar Türkiye'de sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır.

        3

        AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

        AÖF sınav giriş belgesi açıklandı. AÖF sınav giriş belgesine Açıköğretim Fakültesi'nin öğrenci giriş sistemi üzerinden erişime açıldı

        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

        4

        AÖF SINAV TAKVİMİ

        Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026

        Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026

        Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026

