AÖF finalleri için geri sayım sürüyor. Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine her ders için 20 soru sorulurken 30 dakika süre verilemektedir. Finaller öncesinde sınav giriş belgesi öğrencilerin erişimine sunuldu. Böylelikle; salon sıra numarası, okul adı gibi bilgiler açıklık kazanmış oldu. Peki, "AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta?" İşte detaylar...