AÖF güz dönemi sınavları için geri sayım sürüyor. Açık Öğretim Fakültesi akademik takvimi ile güz dönemi ve bahar dönemi vize, final tarihleri belli oldu. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren öğrenciler, AÖF vize tarihlerini gündemine aldı. Peki, "AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta?" İşte detaylar...