        AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta?

        AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖF sınavları ne zaman?

        AÖF güz dönemi sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. Aralık ayında gerçekleşecek ara sınavlara katılım gösterecek öğrenciler, AÖF ara sınav tarihlerini gündemine aldı. Üç oturum şeklinde uygulanacak Açık Öğretim sınavlarında, her ders için 20 soru sorulmaktadır. Peki, "2025 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?" İşte 2025 AÖF vize tarihleri...

        Giriş: 28.11.2025 - 23:36 Güncelleme: 28.11.2025 - 23:36
        1

        AÖF güz dönemi sınavları için geri sayım sürüyor. Açık Öğretim Fakültesi akademik takvimi ile güz dönemi ve bahar dönemi vize, final tarihleri belli oldu. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren öğrenciler, AÖF vize tarihlerini gündemine aldı. Peki, "AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta?" İşte detaylar...

        2

        AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

        Güz Dönemi Ara Sınavı 6-7 Aralık 2025

        Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026

        Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026

        Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak

        3

        AÖF SINAV SAATLERİ VE SÜRELERİ

        Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

        4

        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde https://aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alabilir.

        Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir.

        5

        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        Anadolu Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı!

        Belgenize https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

