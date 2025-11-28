AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖF sınavları ne zaman?
AÖF güz dönemi sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. Aralık ayında gerçekleşecek ara sınavlara katılım gösterecek öğrenciler, AÖF ara sınav tarihlerini gündemine aldı. Üç oturum şeklinde uygulanacak Açık Öğretim sınavlarında, her ders için 20 soru sorulmaktadır. Peki, "2025 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?" İşte 2025 AÖF vize tarihleri...
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Güz Dönemi Ara Sınavı 6-7 Aralık 2025
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026
Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026
Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak
AÖF SINAV SAATLERİ VE SÜRELERİ
Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alabilir.
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Anadolu Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı!
Belgenize https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.