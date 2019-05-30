AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavına haftasonu giren öğrenciler için, soru ve cevaplar yayınlandı. Öğrenciler puanlarını tahmin etmeye çalışırken bir taraftan da AÖF'ten gelecek sınav sonuçlarını merak ediyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu senen ilk kez yapılacak AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları için henüz kesin bir tarih verilmedi. Ancak sonuçların sınav tarihinin ardından 10 - 12 gün sonra açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

AÖF bahar dönemi final sınavı soru ve cevapları yayınlandı. Öğrenciler Anadolu Mobil uygulamasını indirip bilgileriyle giriş yaparak soru ve cevapları öğrenebilir. Ayrıca e-kampüs sisteminden de erişim sağlanabiliniyor.

AÖF E-KAMPÜS İÇİN TIKLAYIN

AÖF OTOMASYON SİSTEMİ İÇİN TIKLAYIN

3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

AÖF 2018 - 2019 öğretim yılı üç ders sınavı 27 Temmuz 2019'da yapılacak.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu internet başvuru ve kayıt tarihi 24 Haziran 2019 Pazartesi - 28 Haziran 2019 Cuma olarak belirlendi.

Yaz Okulu Sınavı için sınav merkezi tercihleri 19 Temmuz'a kadar yapılabilinecek. AÖF yaz okulu sınavları 14 - 15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.

Yaz okuluna Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kayıtlı öğrencilerin tamamı başvurabilir. Yaz okulunda en fazla 5 ders alınabilinir. Yaz okulunun başarı notuna etkisi %100’dür. Taban puan 30’dur. 30’dan az alan öğrenci dersten kalır. 30 ve yukarı not alan öğrenci başarı notunun karşılığa göre harf notunu alır. Koşullu geçer notu alan öğrencinin ortalaması 2.00 ve üzeriyse dersten geçer, 2.00 altındaysa ortalamasını yükseltene kadar derse uyarı verilir.