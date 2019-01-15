AÖF sınav soruları ve cevapları için heyecanlı bekleyiş dün sona erdi. Şimdi öğrenciler AÖF sınav sonuçlarını merak ediyor. AÖF sınav soruları ve sonuçları, öğrencilerin puanlarını tahmin etmeleri için önemli. AÖF ikinci dönem kayıtları ne zaman? Kayıt yenileme işlemi ne zaman yapılacak? AÖF'e dair tüm detaylar haberimizde.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2019 FİNAL

AÖF final sınavı 12 - 13 Ocak 2019 tarihlerinde öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacağına dair bir açıklama yapılmadı, ancak sonuçlarının sınavın ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

BAHAR DÖNEMİ Kayıt Türü İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi** Mazeretli Kayıt Tarihi Süre KAYIT YENİLEME

EKLE/SİL - Açıköğretim

- İktisat

- İşletme 11 Şubat 2019 Pazartesi

22 Şubat 2019 Cuma 22 Şubat 2019 Cuma 12 Gün

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

AÖF sınav soruları ve cevapları, eKampüs sayfası üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler, şifreleri ile eKampüs'e girip haftasonu ter döktükleri sınavdaki soruları ve doğru cevapları görüntüleyebiliyor.

AÖF SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

AÖF GEÇME NOTU

Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

84 – 100--AA--4,00 (GEÇTİ)

77 – 83--_AB--3,70 (GEÇTİ)

71 – 76--_BA--3,30 (GEÇTİ)

66 – 70--_BB--3,00 (GEÇTİ)

61 – 65--_BC--2,70 (GEÇTİ)

56 – 60--_CB--2,30 (GEÇTİ)

50 – 55--_CC--2,00 (GEÇTİ)

46 – 49--_CD--1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

40 – 45--_DC--1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

33 – 39--_DD--1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

0 – 32----FF--0,00 (KALDI)

Güz dönemi şartlı geçtiğiniz derslerden geçebilmeniz için güz dönemi sonundaki ya da bir sonraki bahar dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması(GNO) 2,00 ve üstü olması gerekir.

Bahar dönemi şartlı geçtiğiniz derslerden geçebilmeniz için bahar dönemi sonundaki ya da bir sonraki güz dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması(GNO) 2,00 ve üstü olması gerekir.

Lisans son sınıfların mezun olabilmesi için: 1-Hiç FF dersinin olmaması, 2- En son GNO 2,00 yada üstü olması, 3- alttan ya da son sınıftan hiç ders bırakmaması (240 kredi toplaması) gerekir.