Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler için ikinci dönem Şubat ayında başladı. AÖF kayıt yenileme sürecinde Bahar dönemi içn kaydını yenileyen ve sınavlara katılmaya hak kazanan öğrenciler AÖF sınav tarihlerini ve AÖF sınav giriş belgelerini araştırıyor. İşte AÖF öğrencileri tarafından merakla beklenen sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri sorgulama ekranı