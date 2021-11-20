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AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sorusu merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi AÖF 2021-2022 ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler "AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 2021-2022 AÖF sınav yerleri hakkında

AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınav giriş belgesi, sınavlara katılım sağlayacak adayların gündeminde. İşte AÖF sınav yerleri hakkında...

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında bir açıklama yapılmadı.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgelerinizi, http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu bölümüne giriş yaparak ya da illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat giderek alabilirsiniz.

Sınav giriş belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ya da kargo ile gönderilmemektedir.

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