AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF yaz okulu sınav sonuçları hangi gün açıklanacak? AÖF sınav sorula

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı, YÖK'ün kararı sonucunda yüz yüze olarak bugün gerçekleştirildi. Yaz okulu sınavından çıkan adaylar, sonuç belgelerine ne zaman ulaşacaklarını merak ediyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu da bu kapsamda yanıt arıyor. Açıköğretim yaz okulu sınavı sonuçları hakkında

AÖF SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bugün düzenlenen AÖF sınavının soruları ve cevaplarının 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yayınlanması bekleniyor.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Ancak yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce, yani önümüzdeki hafta içinde yayınlanması bekleniyor.

2021 AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ?

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir. FF notu olmayan öğrenciler başarılı kabul edilir ve AÖF'ten mezun olabilir.