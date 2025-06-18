AÖF yaz okulu sınav ve kayıt tarihi: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman alınacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde öğrenim gören öğrenciler için yaz okulu süreci başlıyor. Bu sayede, dönem sonu sınavlarının ardından başarı notunu yükseltmek isteyen öğrenciler yaz okuluna katılarak derslerini tekrar edebilecek. Kayıt ve sınav tarihleri, üniversitenin resmi kanalları üzerinden duyurulacak. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt ve başvuru tarihleri ne zaman? İşte detaylar...
Açıköğretim Fakültesi’nde (AÖF) yaz okuluna katılan öğrenciler, sınav tarihini merakla bekliyor. Yaz okulunda başarı hedefleyen adaylar, sınav takvimine dair güncel bilgileri Anadolu Üniversitesi’nin resmi kaynaklarından takip ediyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman alınacak? İşte ayrıntılar...
AÖF 2025 YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamaya göre AÖF 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıtları 30 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN 2025?
Akademik takvim doğrultusunda AÖF 2025 yaz okulu sınavları 16 Ağustos 2025 tarihinde saat 14:00'da başlayacak. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir.