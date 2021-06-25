Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu kayıt yenileme ve sınav tarihlerini merak ediyor. İşte AÖF yaz okulu takvimi

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLINE MI YAPILACAK?

2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

— Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi (@AOFAnadolum) June 21, 2021

AÖF YAZ OKULU KAYIT VE SINAV TARİHLERİ

Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde;

Bu duyuru Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt işlemlerini kapsamaktadır.

Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri; 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 09 Temmuz 2021 Cuma günü saat 22:00’de sona erecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında

Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 09 Temmuz 2021 tarihinde saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.

09 Temmuz 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesini yapmayan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.

Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez.

2020-2021 öğretim yılından itibaren öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır. Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur.

AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ

YAZ OKULU Kayıt Türü İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi** Mazeretli Kayıt Tarihi Süre DERS SEÇİMİ - Açık öğretim

- İktisat

- İşletme 05 Temmuz 2021 Pazartesi

08 Temmuz 2021 Perşembe 09 Temmuz 2021 Cuma 5 gün

SINAV TARİHLERİ Sınav Türü Sınav Tarihleri Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 12-13-14 Aralık 2020

19-20-21 Aralık 2020 Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı 16-17-18 Ocak 2021

23-24-25 Ocak 2021 Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 10-11-12 Nisan 2021

17-18-19 Nisan 2021 Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı 29-30-31 Mayıs 2021

05-06-07 Haziran 2021 Yaz Okulu Sınavı 04 Eylül 2021

AÖF TEK DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Üniversiteye kaydı olan bir öğrencinin üniversiteden mezun olması için geçmesinin gerekli olduğu ders bir tane ve bu dersi geçemediği için mezun olma durumu söz konusu olamıyor ise tek ders sınavı olarak bilinmektedir. Özellikle de öğrencinin başarısı 2. 00 olan dönem geçme notunun üstünde olsa bile bireyin tek ders sınavına girme zorunluluğu söz konusudur. Eğer bir öğrencinin genel ortalaması 2. 00 notunun altında ise bu durumda kesinlikle bu 2.00 durumu düzelinceye kadar tek ders sınavına girmesi gerekmektedir.

TEK DERS SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu fakültedeki işleyiş, sınav ile alakalı bilgi almak için, başvuru süreçlerinin öğrenmek adına öğrenci işleri en doğru adres olmaktadır. Fakat çoğunlukla yazılı dilekçe ile tek ders sınavı başvurusu yapma gerekliliği bulunmaktadır.

Bu dilekçeyle birlikte sınava girmek istenilen dersi belirterek sınava girmek istenilen yönetime bildirilmelidir. Tek ders sınavından alınacak olan not dönem notu yerine geçmektedir. Vize ve final notu olmayıp tek ders sınavından alınmış olan not geçerli olmaktadır. Öğrencinin tek ders sınavından geçip geçmeyeceği, dersten kalıp kalmayacağı tek ders sınavı sonucunda alınacak olan nota bağlı olmaktadır.

Tek ders sınavından alınan geçer notunun kaç olduğu derse ve fakülteye bağlı olmaktadır. Konun anlaşılması adına bir örnek verilmesi gerekirse; derste, fakültede geçer not 70 ise böyle bir durumda bu dersten alınması gerekli olan en düşük puanın 70 olması gerekmektedir. Açık Öğretim Fakültesinde (AÖF) tek ders sınavı bulunmamaktadır. Açık Öğretim Fakültesinde tek ders sınavının yerine üç ders sınavına girilmesi durumu söz konusu olmaktadır.

AÖF TEK DERS SINAVI 2021 NE ZAMAN?

AÖF 2020-2021 öğretim yılı bahar dönemi tek ders sınavı Yaz Okulu açılmayan birimlerde tek ders sınavı başvurusu için son tarih 25 Haziran 2021 olarak açıklandı. AÖF tek ders sınavı 28 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek olup; Tek ders sınavı harf notlarının son teslim tarihi 30 Haziran 2021 olarak belirlendi.