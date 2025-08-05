AÖF yaz okulu ne zaman, hangi tarihte? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖF yaz okulu tarihleri duyuruldu. Ders seçimi ve kayıt bedelini yatıran öğrenciler yaz okulu sınavına katılım gösterebilecek. Öğrenciler, en fazla beş ders seçerek başarısız derslerini telafi etme veya mezuniyet için gerekli krediyi toplama fırsatı yakalayacak. Peki AÖF yaz okulu ne zaman, ayın kaçında ve giriş belgesi yayımlandı mı?