Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu kayıt yenileme ve sınav tarihlerini merak ediyor. İşte AÖF yaz okulu takvimi
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLINE MI YAPILACAK?
2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.
— Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi (@AOFAnadolum) June 21, 2021
Yüksek Öğretim Kurumları (YÖK), üniversitelere yüz yüze eğitim üzerinden yazı gönderdi. Yazıda “Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020-2021 yaz okulu eğitiminin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması teklifleri 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş olup 2020-2021 yaz okulu eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması uygun görülmemiştir.” açıklaması kurum tarafından yapıldı.
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
AÖF öğrencileri, Yaz okulu sınav giriş belgeleri sorgulama işlemini https://aof.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sisteme öğrenci girişi sağlayarak yapabilirler.
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ
|SINAV TARİHLERİ
|Sınav Türü
|Sınav Tarihleri
|Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı
|12-13-14 Aralık 2020
19-20-21 Aralık 2020
|Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı
|16-17-18 Ocak 2021
23-24-25 Ocak 2021
|Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı
|10-11-12 Nisan 2021
17-18-19 Nisan 2021
|Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı
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29-30-31 Mayıs 2021
|Yaz Okulu Sınavı
|04 Eylül 2021
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