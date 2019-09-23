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AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevapları

AÖF yaz okulu bu sene ilk kez yapıldı. AÖF yaz okulu sonunda sınava giren öğrenciler sınav sonuçlarını merak ediyor. Sınavın ardından yayınlanan cevap anahtarı ile kendi cevaplarını kıyaslayan öğrenciler başarılarını tahmin etmeye çalışıyor. Peki 2019 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman erişime açılacak? sorusu sınava giren öğrenciler tarafından soruluyor. AÖF bu sene 3 ders sınavı son kez yaparken, bu seneden itibaren yaz okulu sistemine geçti. Bu sene ilk kez uygulanan yaz okulu sonunda 15 Eylül'de öğrenciler sınava girdi. İşte 2019 AÖF yaz okulu sınavına dair detaylar...

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. AÖF henüz sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilgi paylaşmadı. AÖF yaz okulu sınav sonuçları ile ilgili gelişme yaşandıkça ayrıntılar haberimizde yer alacak.

AÖF YAZ OKULU SINAV SORU VE CEVAPLARI

AÖF yaz okulu sınavı yapıldıktan hemen sonra 15 Eylül'de sınav soru ve cevapları http://ekampus.anadolu.edu.tr/ adresinden erişime açıldı. Öğrenciler cevap anahtarı ile kendi cevaplarını kıyaslayarak başarılarını tahmin edebiliyor.

AÖF YAZ OKULU SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

 

2019 - 2020 AÖF AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ DÖNEMİ
Kayıt Türüİnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi**Mazeretli Kayıt TarihiSüre
YENİ KAYIT- ÖSYS Yeni Kayıt03 Eylül 2018 Pazartesi
10 Eylül 2018 Pazartesi		10 Eylül 2018 Pazartesi7 Gün
- İkinci Üniversite11 Eylül 2018 Salı
05 Ekim 2018 Cuma		05 Ekim 2018 Cuma25 Gün
- Yatay Geçiş19 Eylül 2018 Çarşamba
21 Eylül 2018 Cuma		21 Eylül 2018 Cuma3 Gün

- Dikey Geçiş

24 Eylül 2018 Pazartesi
28 Eylül 2018 Cuma		28 Eylül 2018 Cuma5 Gün

- Af Kayıt (7143 Sayılı Kanun)
-Sağlık Lisans Tamamlama

24 Eylül 2018 Pazartesi
28 Eylül 2018 Cuma		28 Eylül 2018 Cuma5 Gün

- Ek Yerleştirme

02 Ekim 2018 Salı
05 Ekim 2018 Cuma		05 Ekim 2018 Cuma4 Gün
- Yatay Geçiş Ders Ekleme***04 Ekim 2018 Perşembe
05 Ekim 2018 Cuma		05 Ekim 2018 Cuma2 Gün
KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL		- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme		24 Eylül 2018 Pazartesi
05 Ekim 2018 Cuma		05 Ekim 2018 Cuma12 Gün

 

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