AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman erişime açılacak? sorusu sınava giren öğrenciler tarafından soruluyor. AÖF bu sene 3 ders sınavı son kez yaparken, bu seneden itibaren yaz okulu sistemine geçti. Bu sene ilk kez uygulanan yaz okulu sonunda 15 Eylül'de öğrenciler sınava girdi. İşte 2019 AÖF yaz okulu sınavına dair detaylar...
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF yaz okulu sınav sonuçları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. AÖF henüz sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilgi paylaşmadı. AÖF yaz okulu sınav sonuçları ile ilgili gelişme yaşandıkça ayrıntılar haberimizde yer alacak.
AÖF YAZ OKULU SINAV SORU VE CEVAPLARI
AÖF yaz okulu sınavı yapıldıktan hemen sonra 15 Eylül'de sınav soru ve cevapları http://ekampus.anadolu.edu.tr/ adresinden erişime açıldı. Öğrenciler cevap anahtarı ile kendi cevaplarını kıyaslayarak başarılarını tahmin edebiliyor.
AÖF YAZ OKULU SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN
2019 - 2020 AÖF AKADEMİK TAKVİMİ
|GÜZ DÖNEMİ
|Kayıt Türü
|İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi**
|Mazeretli Kayıt Tarihi
|Süre
|YENİ KAYIT
|- ÖSYS Yeni Kayıt
|03 Eylül 2018 Pazartesi
10 Eylül 2018 Pazartesi
|10 Eylül 2018 Pazartesi
|7 Gün
|- İkinci Üniversite
|11 Eylül 2018 Salı
05 Ekim 2018 Cuma
|05 Ekim 2018 Cuma
|25 Gün
|- Yatay Geçiş
|19 Eylül 2018 Çarşamba
21 Eylül 2018 Cuma
|21 Eylül 2018 Cuma
|3 Gün
- Dikey Geçiş
|24 Eylül 2018 Pazartesi
28 Eylül 2018 Cuma
|28 Eylül 2018 Cuma
|5 Gün
- Af Kayıt (7143 Sayılı Kanun)
|24 Eylül 2018 Pazartesi
28 Eylül 2018 Cuma
|28 Eylül 2018 Cuma
|5 Gün
- Ek Yerleştirme
|02 Ekim 2018 Salı
05 Ekim 2018 Cuma
|05 Ekim 2018 Cuma
|4 Gün
|- Yatay Geçiş Ders Ekleme***
|04 Ekim 2018 Perşembe
05 Ekim 2018 Cuma
|05 Ekim 2018 Cuma
|2 Gün
|KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL
|- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme
|24 Eylül 2018 Pazartesi
05 Ekim 2018 Cuma
|05 Ekim 2018 Cuma
|12 Gün
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