AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos Cumartesi günü tek oturumda gerçekleştirildi. Aldıkları notları merak eden binlerce açıköğretim öğrencisi AÖF yaz okulu sınav sonuçları için gelecek açıklamalara odaklandı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı bilinmezken sınav sonuçları “aof.anadolu.edu.tr” adresinden erişime açılacak. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı...