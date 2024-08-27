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        Haberler Bilgi Yaşam AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama 2024: AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, saat kaçta?

        AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama 2024: AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        AÖF sınav sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için heyecan dorukta. 17 Ağustos'ta düzenlenen sınavda, adaylara her ders için 20 soru soruldu ve 30 dakikalık süre verildi. Akabinde ise Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav sonuçları için bekleyişe geçildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takviminde sonuçların ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir tarih bilgisi yer almazken aldıkları puanları merak eden öğrenciler ''AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2024 AÖF yaz okulu sınav sonucu öğrenme ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 08:10 Güncelleme: 27.08.2024 - 08:10
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        AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos Cumartesi günü tek oturumda gerçekleştirildi. Aldıkları notları merak eden binlerce açıköğretim öğrencisi AÖF yaz okulu sınav sonuçları için gelecek açıklamalara odaklandı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı bilinmezken sınav sonuçları “aof.anadolu.edu.tr” adresinden erişime açılacak. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı...

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        2024 AÖF YAZ OKULU SINAVI TAMAMLANDI!

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre 1 Temmuz'da başlayan AÖF yaz okulu dersleri, 17 Ağustos 2024 tarihinde sona erdi.

        AÖF yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos 2024 tarihinde düzenlendi.

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        AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

        Geçtiğimiz sene AÖF yaz okulu sınavı, 19 Ağustos'ta gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 31 Ağustos'ta açıklanmıştı.

        Buna göre, bu yılki AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ağustos ayının son haftası veya Eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

        Sonuçlar ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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        AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak. Anadolu Mobil uygulaması ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek.

        Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.

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        AÖF YAZ OKULU SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

        AÖF yaz okulu sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yaz okulu sınav sonuçlarının yıl sonu ortalamaya etkisi %100'dür. Örneğin adaylar yaz okulunda sorumlu olduğu herhangi bir dersten sınav notu olarak 70 aldığında, yıl sonu başarı puanı da 70 olacak.

        AÖF sınav değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan karara göre Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu alt sınırı 35 olacak.

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