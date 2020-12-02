Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

AÖL 1. dönem sınavları ertelendi mi? SON DAKİKA sınav kararı

Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ertelendi mi? Merak edilen soruyla ilgili Milli Eğitim Bakanı MEB'den son dakika açıklaması geldi. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman ve ertelendi mi? İşte merak edilen soruların cevabı...

AÖL 1. dönem sınavları ertelendi mi? SON DAKİKA sınav kararı

Milli Eğitim Bakanlığı MEB'den son dakika açıklaması geldi. Yapılan son dakika açıklamasının ardından "AÖL 1. dönem sınavları ertelendi mi?" sorusu cevabını buldu. Peki, AÖL sınavları ertelendi mi? İşte, merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Açık Öğretim Fakültesi, birinci dönem sınavları 5-6 Aralık tarihlerinde düzenlenmesi planlanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemelerin ayrıca duyurulacağını bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Ankara'da DEAŞ operasyonu! 18 gözaltı
GÜNDEMAnkara'da DEAŞ operasyonu! 18 gözaltı
Son dakika: Başakşehir'de feci zincirleme kaza! İETT otobüsü, kamyon, iki otomobil...
GÜNDEMBaşakşehir'de zincirleme kaza!
Şehirlerarası seyahat yasağı SON DAKİKA AÇIKLAMASI!
GÜNDEMŞehirlerarası seyahat yasağı geldi mi?
2 Aralık İstanbul hava durumu nasıl? 2 Aralık 2020 detaylı hava durumu tahmini
GÜNDEM2 Aralık 2020 detaylı hava durumu tahmini
Son dakika haberi: MEB açıkladı! LGS ve YKS'nin kapsamında değişiklik olacak mı?
GÜNDEMMEB'den LGS ve YKS açıklaması
HES kodu alma! HES kodu nedir, nasıl alınır? SMS e-devlet ile HES kodu sorgulama ekranı
GÜNDEMHES kodu nasıl alınır?
Son dakika: Yargıtay'dan emsal düğün magandası kararı! "Kasıtla nitelikli öldürme..."
GÜNDEMYargıtay'dan emsal düğün magandası kararı!
65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 65 yaş ve üstü otobüse, metrobüse, metr
GÜNDEM65 yaş ve üstü otobüse binebilir mi?
20 yaş altı otobüse, metroya, metrobüse, minibüse binebilir mi? 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri nedir, kaçt
GÜNDEM20 yaş altı sokağa çıkma saatleri ve yeni ...
FECİ MASKE UYARISI! Son dakika... O kentte maske takmayanlara yapay zekalı feci uyarı! - Haberler
GÜNDEMO kentte maske takmayanlara yapay zekalı feci uyarı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X