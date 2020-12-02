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Milli Eğitim Bakanlığı MEB'den son dakika açıklaması geldi. Yapılan son dakika açıklamasının ardından "AÖL 1. dönem sınavları ertelendi mi?" sorusu cevabını buldu. Peki, AÖL sınavları ertelendi mi? İşte, merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Açık Öğretim Fakültesi, birinci dönem sınavları 5-6 Aralık tarihlerinde düzenlenmesi planlanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemelerin ayrıca duyurulacağını bildirdi.