Açık Lise sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin gözü sınav sonuçlarında. 22-23 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL 2. dönem sınavlarının ardından, öğrenciler sonuçların açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce paylaştığı takvime göre sonuçların nisan ayı içinde erişime açılması bekleniyor. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları kesin olarak hangi gün erişime açılacak? İşte detaylar...
Mart ayında yapılan ikinci dönem sınavları sonrasında Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 22-23 Mart’ta tamamlanan AÖL sınavlarının ardından, sonuçların ne zaman ilan edileceği merak konusu. Milli Eğitim Bakanlığı, sınav sonuçlarının nisan ayı içinde duyurulacağını paylaştı. Peki, AÖL sınav sonuçları hangi gün açıklanacak? İşte son gelişmeler...
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.
AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!
2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda Açık Öğretim Lisesi/Mesleki Açık Öğretim Lisesi/Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2. Dönem Sınavlarının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları erişime açıldı.