AÖL sınavlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3 oturum şeklinde uygulanacak açık lise sınavlarında her ders için 10 soru sorulmaktadır. Sınava kısa bir süre kalırken, AÖL sınav giriş belgesinin yayımlanıp yayımlanmadığı merak konusu oldu. Peki, 2026 AÖL sınavları ne zaman, AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte detaylar...