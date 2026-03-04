AÖL 2. dönem sınav tarihi 2026: AÖL sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. Kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesinin ardından AÖL sınav tarihi gündemdeki yerini aldı. Sınav için çalışmalarını sürdüren, açık lise öğrencileri AÖL sınav tarihini araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman, AÖL sınav giriş belgesi çıktı mı? İşte 2026 AÖL sınav tarihleri...
AÖL sınavlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3 oturum şeklinde uygulanacak açık lise sınavlarında her ders için 10 soru sorulmaktadır. Sınava kısa bir süre kalırken, AÖL sınav giriş belgesinin yayımlanıp yayımlanmadığı merak konusu oldu. Peki, 2026 AÖL sınavları ne zaman, AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte detaylar...
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan sınavları ise 6 Mart 2026-13 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Sınav yapılacaktır.
AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ
1.Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da
2.Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te,
3. Oturum: 15 Mart 2026 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleşecek.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?
Adaylar, 9 Mart 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler "aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx"
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler "aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx"
internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınav sonuçları 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.