        Haberler Bilgi Yaşam AÖL 2.dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB Açık Öğretim AÖL sınav takvimi

        AÖL 2.dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB Açık Öğretim AÖL sınav takvimi

        Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. 2025-2026 sınav takvimine göre 1. dönem AÖL sınavları aralık ayında uygulandı. Adaylar açık lise 2. dönem sınav tarihine odaklandı. Açık lise sınavları üç oturumda düzenleniyor ve Açık öğretim ortaokulu sınavları ile aynı dönemde uygulanıyor. İşte, 2026 MEB AÖL 2.sınav tarihleri

        Giriş: 22.01.2026 - 17:31 Güncelleme: 22.01.2026 - 17:33
        1

        Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem geride kaldı sırada AÖL 2. dönem sınavları var. Sınavlarda adaylara her oturumda 100 dakika süre veriliyor. Her dersten de 10'ar soru soruluyor. AÖL sınavları ne zaman? İşte, AÖL 2.dönem sınav tarihi

        2

        AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU YAYIMLANDI!

        2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı. Kayıt yenileme işlemleriyle ilgili tüm detaylara kılavuz üzerinden ulaşabilirsiniz.

        AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

        Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 6 Mart 2026-13 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.

        3

        AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

        2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. döneminde öğrencilik durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri 02 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

        dönemde öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri 20 Ocak 2026 tarihinden başlayarak 02 Şubat 2026 mesai bitimine kadar gerçekleştirilebilecektir.

