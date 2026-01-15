AÖL sınav maratonunu geride bırakan öğrenciler için beklenen açıklama geldi. Her oturumda adaylara 100 dakika süre tanınarak gerçekleştirilen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Açık Lise sınavlarının ardından sonuç tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınav sonuçlarının 20 Ocak 2026’da ilan edileceğini duyurdu. Sonuçlarla birlikte cevap anahtarı ve puan hesaplama detayları da öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İşte güncel bilgiler...