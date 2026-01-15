Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? AÖL sonucu sorgulama ekranı

        Tarih belli oldu! AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği sonuç süreci netleşti. 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde üç oturum halinde yapılan AÖL 1. dönem yazılı sınavlarının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. MEB tarafından yayımlanan takvime göre, binlerce adayın katıldığı sınavların sonuçları yakın zamanda erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını MEB'in resmi internet adresi üzerinden sorgulayabilecek. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 21:01 Güncelleme: 15.01.2026 - 21:01
        1

        AÖL sınav maratonunu geride bırakan öğrenciler için beklenen açıklama geldi. Her oturumda adaylara 100 dakika süre tanınarak gerçekleştirilen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Açık Lise sınavlarının ardından sonuç tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınav sonuçlarının 20 Ocak 2026’da ilan edileceğini duyurdu. Sonuçlarla birlikte cevap anahtarı ve puan hesaplama detayları da öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İşte güncel bilgiler...

        2

        AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        20 Ocak 2026 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

        3

        AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Sonuçlar, basılı posta yoluyla gönderilmeyecek; tamamen dijital ortamda ilan edilecektir. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ilgili sistemlere giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilirler.

