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AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanır? MEB AÖL ek sınav sonuç sorgulama 2019

AÖL ek sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL ek sınav sonuçlarıyla ilgili duyuruda bulunmuştu. Peki, AÖL açık lise ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Liseyi açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler ek sınav ile bir sonraki dönem için kayıt yapma şansını elde edecek.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı akademik takvimde ek sınav sonuçlarının 13 Eylül'e kadar açıklanacağını bildirmişti fakat sınav sonuçları henüz açıklanmadı. MEB'ten açıklama gelir gelmez haberimizde olacaktır.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

2019-2020 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ancak 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 4. dönem aktif olan öğrenciler (Ek sınava girecek olan öğrenciler) kayıt ücretlerini sınav sonrası yatırabilecekler.

AÖL İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR 2019

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenciler; öncelikle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurularını yapıp gerekli evraklarını teslim ederek Ön Kayıtlarını yaptırdıktan sonra ilk kayıt sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırabileceklerdir. Ön kaydını yaptırmayan öğrenci anlaşmalı bankalara ilk kayıt sınav bedelini yatıramaz.

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "Sınav Bedelini"ödemek zorundadır. 2019 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli olarak; 30TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına;10 TL olarak belirlenmiştir.(30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Bedeli),30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

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