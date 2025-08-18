AÖL kayıt tarihleri 2025-2026: AÖL kayıt ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor?
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos'ta erişime sunuldu. Sınav sonuçlarının açıklanması AÖL kayıt tarihlerini gündeme getirdi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sene AÖL 1. Dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Peki, "AÖL kayıt ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor?" İşte 2025-2026 AÖL 1. dönem kayıt takvimi...
AÖL 3. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler, açık lise kayıt tarihlerine çevrildi. Ön kayıt yaptıran öğrenciler, kendilerine verilen şifre ve öğrenci numarası ile ders seçimi yapabilir. Açık lise öğrencisi, belirtilen tarihlerde ve belirlenen kayıt ücretini ilgili bankalara yatırarak işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, "AÖL kayıt ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar?" İşte detaylar...
2025-2026 AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 yılı AÖL 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri henüz netlik kazanmadı. AÖL 1. dönem kayıtları Ağustos ayının son haftası eylül ayının ilk haftası gibi başlaması bekleniyor. Kesin kayıt tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi duyurusu ile netlik kazanacak.
AÇIK LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
İlkokul ya da ortaokul mezunları, liselerini yarıda bırakanlar; MEB'in belirlediği yeni kayıt bedelini Ziraat Bankası, Halk Bank şubelerinden yatırarak dekontu saklamalılar. Ayrıca bir miktar da Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü hesabına yatırılmalıdır.
Öğrenci, belgeleri hazırladıktan sonra en yakın irtibat bürosuna gidilerek sisteme kayıt yaptırılır.
Ön kayıt durumu aktif olan öğrenciler, kendilerine verilen şifre ve öğrenci numarası ile ders seçimi yapabilir.
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açık lise öğrencisi, belirtilen tarihlerde ve belirlenen kayıt ücretini Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankası şubelerinden yatırdıktan sonra makbuzu saklamalıdır. Tutarın bir bölümü de Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birlikleri hesabına yatırılır.
Öğrencilik durumu sistem üzerinden aktiflenir. Ancak durumu ''silik'' olanlar Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvurmalılar.
Öğrencilik durumu aktif olduktan sonra ders seçim aşamasına geçilebilir.