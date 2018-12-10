Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL sınavı 3 oturum şeklinde yapıldı. İlk oturum Cumartesi saat 9.30'da, ikinci oturum ise saat 14.00'da gerçekleşti. 3. oturum ise Pazar günü 14.30'da gerçekleşti. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖL soruları ve cevapları bugün yapılan son oturumun ardından öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında. Öğrenciler kendi cevapları ile yayımlanacak doğru cevapları kıyaslayarak puanlarını tahmin etmeye çalışacak. Ancak MEB'dan AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağına dair bir açıklama henüz gelmedi.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Sınav sonuçlarınızı sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri kısmından da önceki bütün sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 147 çağrı merkezini arayarak ta sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

AÖL SINAV TAKVİMİ

İşte 8 - 9 Aralık'ta gerçekleştirilen AÖL sınav oturumları

08 Aralık 2018 Cumartesi 1. Oturum Saat 9.30 2. Oturum Saat 14.00 09 Aralık 2018 Pazar 3. Oturum Saat 14.30

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