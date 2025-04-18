AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL 2.dönem sonuçları sorgulama ekranı
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL sınav sonuçları sorgulaması yapmaya başladı. Açık lisede eğitim gören öğrenciler için 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavı 22-23 Mart tarihlerinde uygulandı. Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavlarına katılım gösterenler AÖL sonuçları için gözlerini MEB açıklamasına çevirdi. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte AÖL sonuçları sorgulama ekranı
AÖL sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. AÖL sınav sonuçları MEB'in resmi internet adresi meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. AÖL 2.dönem sonuçları için MEB’ten tarih açıklaması geldi. Peki AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları 21 Nisan tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek.
AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
21 Nisan 2025 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.
AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan =
(Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak.
Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.