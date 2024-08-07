AÖL sınav sonuç tarihi 2024: MEB ile 3. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleşti. Lise eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler AÖL sınav sonuçları için geri sayıma geçti. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre AÖL 3. Dönem sınav sonuçları Ağustos ayında erişime açılacak. Öğrenciler sonuçlarını T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Hal böyleyken AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. Peki, 3. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Açık Lise AÖL sınav sonuç tarihi ve ayrıntılar.
Açık Öğretim Lisesi sınav sonuç tarihi 3. Dönem için araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Temmuz ayında düzenlenen Açık Lise 3. Dönem sınavları sonrası gözler sonuçlara çevrildi. AÖL soruları ve cevapları ile tahmini puan hesaplaması yapan öğrenciler MEB duyurularını yakın takibe aldı. AÖL 3. Dönem sınav sonuçları aolweb.meb.gov.tr internet adresinden erişime açılacak. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 3. Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı...
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde 3 oturumda tamamlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 3. dönem AÖL sınav sonuçları, 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.
AÖL SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Sonuçlar, Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi olan "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresi üzerinden ilan edilecek.
Öğrenciler Açık Lise sınav sonuçlarını öğrenci numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.
AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.
AÇIK LİSE MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?
Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması ;5 dönem uygulaması 2023/1 döneminden itibaren kayıt olan öğrenciler için kaldırılmış olup, 2023/1 döneminden itibaren kayıt olan tüm öğrenciler 8 dönem şartına tabidirler.)
Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.