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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025: MEB takvimi ile 2. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

        AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025: Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde toplam üç oturumda düzenlendi. Sınav soruları ve cevapları 26 Mart 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açıldı. Gözler ise 2. dönem Açık Lise sınav sonuç tarihine çevrildi. AÖL sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup yanlış cevaplar değerlendirmeye alınmayacak. Peki, MEB takvimi ile AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 14:04 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:03
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        Açık Öğretim Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler için 2. dönem sınavları, 22-23 Mart tarihlerinde tamamlandı. Nisan ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte AÖL sınav sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamaları yakın takibe alındı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, Açık Lise sınav sonuçlarını aolweb.meb.gov.tr adesinden öğrenebilecek. Peki, MEB takvimi ile 2. dönem AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

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        AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim ile (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav sonuç tarihi belli oldu.

        Takvime göre 2. dönem AÖL sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.

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        AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

        AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

        Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.

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        İTİRAZ SÜRECİ

        Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Halk Bankası AŞ şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacak.

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