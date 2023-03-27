AÖL 2. dönem sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 3 Nisan tarihine kadar devam edecek ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sonrasında gözler, Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihlerine çevrilecek. AÖL 2. dönem sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı, yüz yüze mi olacak?" İşte 2023 AÖL sınav tarihleri...