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2023 AÖL sınav tarihleri: AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarında geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz yıl 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak gerçekleşen AÖL 2. dönem sınavlarının bu yıl ne zaman, nasıl yapılacağı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. AÖL 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar sürecek. İşte 2022-2023 MEB takvimi ile AÖL 2. dönem sınav tarihleri hakkında merak edilen soruların yanıtı...

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  • AÖL sınav tarihleri 2023: AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı olacak?

    AÖL 2. dönem sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 3 Nisan tarihine kadar devam edecek ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sonrasında gözler, Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihlerine çevrilecek. AÖL 2. dönem sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı, yüz yüze mi olacak?" İşte 2023 AÖL sınav tarihleri...
  • AÖL sınav tarihleri 2023: AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı olacak?

    AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

    Pandemi döneminden önce sınavları yüz yüze yapılıyordu fakat sonrasında online sınav sistemine geçiş yapıldı. 2. Dönem AÖL sınavlarının henüz hangi sistemde gerçekleştirileceği netlik kazanmadı.
  • AÖL sınav tarihleri 2023: AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı olacak?

    AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

    2022-2023 dönemi Açık Lise 2. dönem sınav takvimine dair herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak kayıt yaptırmayan öğrencilerin sınava katılamayacağı için sınavların Nisan ayı sonrası yapılması bekleniyor. Geçen sene ise Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı.
  • AÖL sınav tarihleri 2023: AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı olacak?

    AÖL İLK VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

    MEB, Açık Öğretim Lise 2. dönem kayıtlarını uzattı, böylece; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lise, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edilmesi kararı alındı.
  • AÖL sınav tarihleri 2023: AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı olacak?

    Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecek. İlk kez kayıt yaptıracak öğrenciler de 3 Nisan'a kadar sınav ve kayıt ücretini yatırarak ilk kayıt işlemini yapabilir.

     
  • AÖL sınav tarihleri 2023: AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı olacak?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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