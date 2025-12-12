Habertürk
        AÖL SINAV TARİHLERİ 2025-2026 | AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: AÖL sınavları ne zaman?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren öğrenciler, AÖL sınav tarihlerini gündemine aldı. 3 oturumdan oluşacak AÖL sınavları öncesinde sınav giriş belgesi yayımlandı. Peki, "AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta?" İşte 2025-2026 AÖL sınav tarihleri...

        Giriş: 12.12.2025 - 23:29 Güncelleme: 12.12.2025 - 23:29
        1

        AÖL sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava katılım sağlayacak açık lise öğrencileri, AÖL sınav tarihlerini mercek altına aldı. Öğrenciler tarafından merakla beklenen AÖL sınav takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Peki, "AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta?" İşte AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        2

        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem e-Sınavı Sınav Giriş Belgeleri Öğrencilerin Erişimine Açıldı.

        AÖL sınav giriş belgesine https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "E-Sınav Giriş Belgesi" ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

        3

        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        1.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da,

        2.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

        3.Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.

        4

        AÖL SINAVLARI NASIL OLACAK?

        AÖL sınavları 3 oturumda uygulanacak. Sınavda her dersten 10'ar soru sorulacak. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek.

        5

        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

