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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise AÖL 2.dönem sınav tarihi ve saat bilgisi

        AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise AÖL 2.dönem sınav tarihi ve saat bilgisi

        Açık Lise sınavları için Milli Eğitim Bakanlığı tarih verdi. AÖL sınavlarına girecek olan öğrenciler, sınav giriş belgelerini sınav tarihinden önce temin etmek zorunda. Peki AÖL sınavları ne zaman? İşte, 2025 Açık Lise AÖL 2.dönem sınav tarihi ve saat bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 10:22 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:22
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        AÖL sınav tarihleri belli oldu. Açık lise sınavları, Türkiye'deki Açık Lise öğrencilerinin eğitimlerini tamamlayarak diploma almaları için düzenlenen sınavdır. İşte AÖL sınav tarihi ve detaylar

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        AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

        Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimi belli oldu.

        2. dönem açık öğretim lisesi sınav günü ve saatleri şu şekilde;

        1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

        2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

        3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

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        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ

        AÖL sınavlarına girecek olan öğrenciler, sınav giriş belgelerini sınav tarihinden önce temin etmek zorunda.

        Öğrenciler, sınav giriş belgelerine https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden ulaşabilecekler. Sınav giriş belgesi sınavlara katılmak için zorunlu olduğundan, öğrencilerin mutlaka çıktısını alarak sınav günü yanlarında bulundurmaları gerekmekte.

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