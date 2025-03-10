Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 2025 AÖL sınav giriş yerleri yayınlandı mı?

        AÖL sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 2025 AÖL sınav giriş yerleri yayınlandı mı?

        Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri MEB tarafından duyuruldu. AÖL sınavları genellikle her yıl Bahar Dönemi ve Güz Dönemi olarak iki kez yapılı. Bu sınavlarda öğrenciler, kendi okudukları derslerle ilgili soruları yanıtlarlar ve başarılı oldukları dersler üzerinden kredi kazanarak mezuniyetlerine bir adım daha yaklaşırlar. Peki AÖL 2.dönem sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 2025 AÖL sınav giriş yerleri yayınlandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 12:24 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AÖL sınav tarihleri araştırılıyor. 3 oturum şeklinde uygulanacak AÖL sınavlarında öğrencilere, her ders için 10 soru sorulacak ve her bir oturum için 120 dakika süre verilecek. Peki AÖL sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri yayınlandı mı?

        2

        AÖL 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

        Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.

        AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

        Adaylar, 14 Mart 2025 tarihinden itibaren T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sınav giriş belgelerini alabilecekler.

        Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

        3

        AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

        Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimi MEB ile belli oldu.

        • dönem açık öğretim lisesi sınav günü ve saatleri;
        • Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
        • Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
        • Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Adana'da yaya geçidinde genç ölüm!
        Adana'da yaya geçidinde genç ölüm!
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        Gözler Grönland seçimlerinde
        Gözler Grönland seçimlerinde
        Rekabet Kurumu'ndan perakende şirketleri ve tedarikçilerine soruşturma
        Rekabet Kurumu'ndan perakende şirketleri ve tedarikçilerine soruşturma
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!