2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav takvimi belli oldu. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler gözlerini aralık ayında yapılacak sınavlara çevirdi. En çok araştırılan konuların başında ise AÖL sınavlarının e-sınav mı yoksa sınıf ortamında mı gerçekleştirileceği sorusu geliyor. İşte ayrıntılar...