        AÖL sınavları ne zaman? AÖL e-sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav takvimi belli oldu!

        AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav takvimi belli oldu!

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, Aralık ayında gerçekleştirilecek sınavların tarihlerini ve oturum saatlerini açıkladı. Lise eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrenciler şimdi, sınavların bu yıl online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

        Giriş: 05.10.2025 - 23:03 Güncelleme: 05.10.2025 - 23:03
        2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav takvimi belli oldu. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler gözlerini aralık ayında yapılacak sınavlara çevirdi. En çok araştırılan konuların başında ise AÖL sınavlarının e-sınav mı yoksa sınıf ortamında mı gerçekleştirileceği sorusu geliyor. İşte ayrıntılar...

        1. DÖNEM AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

        Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla ilgili şu bilgiler verildi: 1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te, 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.

        SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        e-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren, yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

        Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.

