AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte ve saat kaçta? 2024 MEB AÖL sınav tarihleri
AÖL sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen üç oturumlu sınava, lise diplomasına sahip olmak isteyen ortaöğretim mezunu adaylar katılım sağlayacak. Bu kapsamda ise "AÖL sınavları saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları hem öğrenci hem de veliler tarafından yanıt aramaya başladı. İşte, MEB ile 2024 Açık Lise 1. dönem AÖL sınav süresi ile başlangıç ve bitiş saati.
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınav tarihleri belli oldu. Açıktan lise diplomasına sahip olmak için üç oturumlu sınava katılım sağlayacak binlerce aday "AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. MEB tarafından yayımlanan duyuru ile saat ve süre bilgilerine yer verildi.
AÖL AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.
AÖL SINAV TARİHLERİ 1.DÖNEM
Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri: