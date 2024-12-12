Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte ve saat kaçta? 2024 MEB AÖL sınav tarihleri

        AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte ve saat kaçta? 2024 MEB AÖL sınav tarihleri

        AÖL sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen üç oturumlu sınava, lise diplomasına sahip olmak isteyen ortaöğretim mezunu adaylar katılım sağlayacak. Bu kapsamda ise "AÖL sınavları saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları hem öğrenci hem de veliler tarafından yanıt aramaya başladı. İşte, MEB ile 2024 Açık Lise 1. dönem AÖL sınav süresi ile başlangıç ve bitiş saati.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 12:58 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınav tarihleri belli oldu. Açıktan lise diplomasına sahip olmak için üç oturumlu sınava katılım sağlayacak binlerce aday "AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. MEB tarafından yayımlanan duyuru ile saat ve süre bilgilerine yer verildi.

        2

        AÖL AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

        AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.

        3

        AÖL SINAV TARİHLERİ 1.DÖNEM

        Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:

        • Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
        • Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
        • Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya Tartus limanından çekilecek mi?
        Rusya Tartus limanından çekilecek mi?
        Eşinden HIV pozitif olduğunu sakladı! İşte istenen ceza!
        Eşinden HIV pozitif olduğunu sakladı! İşte istenen ceza!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun
        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun
        Türkiye'de kaç sosyal medya hesabı var?
        Türkiye'de kaç sosyal medya hesabı var?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        Bütün bir şehri dans ettiren salgın!
        Bütün bir şehri dans ettiren salgın!
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        Kan donduran cinayet notları!
        Kan donduran cinayet notları!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        'Yılın İkonu' Elton John
        'Yılın İkonu' Elton John
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?