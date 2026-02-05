AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL 2.dönem sınav takvimi
AÖL'de gözler 2. dönem sınavlarına çevrilirken, öğrenciler sınavlara eksiksiz hazırlanabilmek için sınav tarihlerini merak ediyor. Eğitim öğretim hayatlarına açıktan devam eden öğrenciler mezun olabilmek için mart ayında AÖL 2. Dönem sınavına girecek.
AÖL sınav tarihi belli oldu. Adaylar, 9 Mart 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek. Peki AÖL sınavları ne zaman?
AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları:
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?
Adaylar, 9 Mart 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri aionet.meb.gov.tr, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise aolweb.meb.gov.tr adresi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Öte yandan, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları 6 Mart 2026 ile 13 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.