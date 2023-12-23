AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları için geri sayım sürerken, öğrenciler tarafından merakla beklenen sınav giriş belgesi yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen tarihler arasında sınavlara katılım sağlayacak öğrenciler açık lise sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağını araştırmaya başladı. İşte 2023-2024 yılı AÖL 1. dönem sınav tarihleri...
AÖL 1. dönem sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. 3 oturum şeklinde uygulanacak Açık Öğretim Lisesi sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilecek. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılım sağlayacak öğrenciler, AÖL sınav giriş belgesinde yer alan okullarda sınavlara girebilecek. Peki, "AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖL sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?" İşte AÖL sınav giriş belgesi sorgulame ekranı...
MEB TAKVİMİ İLE AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık Lise 1. dönem sınav tarihleri MEB tarafından paylaşıldı. Buna göre Açık öğretim lisesi sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.
1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,
2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI!
Açık Lise sınav giriş belgesi resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. MEB'den yapılan açıklamada "23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem Sınavlarının sınav giriş belgeleri 18.12.2023 tarihinden itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim sisteminde yayımlanmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
AÇIK LİSE SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?
Bakan Tekin, açık liselerdeki yeni düzenleme sonrasında gelinen son durumu paylaştı. Sınavların online değil yüz yüze yapılacağını belirten Tekin; "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak." ifadelerini kullandı.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgelerini T.C. kimlik veya Öğrenci numarası ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden giriş yaparak alabilecekler.
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri olmayan öğrenciler sınava alınmayacak. Bu durumda olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sınav tarihinden önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek fotoğrafını bilgi yönetim sistemine yükletmesi gerekmektedir.