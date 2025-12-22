AÖL sonuç tarihi 2025 belli oldu! 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları, 20-21 Aralık tarihlerinde düzenlendi. 3 oturum halinde gerçekleştirilen açık lise sınavlarında adaylara her bir oturum için 100 dakika cevaplama süresi verildi ve her bir ders için 10 soru soruldu. Sınava katılan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bu kapsamda ''2025 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, MEB kılavuzu ile 1. dönem AÖL sınav sonuç tarihi...
Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yazılı sınavları bu hafta sonu gerçekleştirildi. 81 il ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde düzenlenen sınavlara katılan öğrenciler, Açık Lise 1. dönem sınav sonuçlarının ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile AÖL sınav sonuç tarihi belli oldu. Peki, 2025 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte MEB 1. dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı…
2025-2026 AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI TAMAMLANDI!
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlendi. Sınav 81 il ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde yapıldı.
AÖL 1. dönem sınavları üç oturum halinde gerçekleştirildi. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verildi. Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 sorudan oluşan testler halinde yapıldı. Her bir soru çoktan seçmeli 4 seçenekliydi.
1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da düzenlendi.
AÖL 1. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 24 Aralık 2025 tarihinde yayımlanacak.
Adaylar, AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevaplarını http://www.meb.gov.tr veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden görüntüleyebilecek.
AÖL SORULARI VE CEVAPLARI PDF GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB kılavuzu ile Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Kılavuza göre, AÖL 1. dönem sınav sonuçları, 20 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.
AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.