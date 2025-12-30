AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
AÖL sonuçları MEB tarafından duyurulacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile AÖL sınav sonuç tarihi belli oldu. 81 il ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde düzenlenen sınavlara katılan öğrenciler, Açık Lise 1. dönem sınav sonuçlarının ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Peki, 2025 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları, 20-21 Aralık tarihlerinde düzenlendi.. Bu kapsamda ''2025 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, AÖL sonuçları ile ilgili detaylar
AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB kılavuzu ile Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Kılavuza göre, AÖL 1. dönem sınav sonuçları, 20 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.
AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
2025-2026 AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI TAMAMLANDI!
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlendi. Sınav 81 il ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde yapıldı.
AÖL 1. dönem sınavları üç oturum halinde gerçekleştirildi. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verildi. Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 sorudan oluşan testler halinde yapıldı. Her bir soru çoktan seçmeli 4 seçenekliydi.
1.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3.Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da düzenlendi.