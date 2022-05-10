Apandisit Patlaması Nedir, Neden Olur? - Apandisit Patlamasının Belirtileri ve Tedavisi

Apandisit patlamasının belirtileri 0:00 / 0:00

Apandist, kalın bağırsak ile ince bağırsağın geçiş noktasında yer alan apendikste meydana gelen iltihaplanma sonucu oluşur. Eğer apendikste meydana gelen bu iltihaplanma erken teşhis edilmez ise apandistte patlama olabilir. Bu apandist patlaması bazı durumlarda ölümle de sonuçlanabilir. İşte, apandisit patlaması nasıl anlaşılır? Sorusunun cevabı ve apandist patlaması hakkında merak edilen her şey.

Apandisit Patlaması Nedir?

Apandist patlaması, apandistte meydana gelen iltihaplanma sonucu ortaya çıkar. Bu ağrı ortaya çıktığı andan itibaren kişilerin tıbbi müdahale görmesi gerekir. Eğer hızlı bir şekilde müdahale edilmez ise hayati problemlere yol açabilir.

Apandisit Patlaması Neden Olur?

kalın bağırsak ile ince bağırsağın geçiş noktasında yer alan apendikste meydana gelen iltihaplanma apseye yol açar. Bu apsenin kana karışması da apandist patlamasına yol açar. Apandist patlamasının nedenleri ise aşağıdaki gibidir:

Genetik

Mantar ya da virüs gibi zararlı mikroorganizmaların apandist üzerindeki olumsuz etkileri

Tümör

Bağırsakta meydana gelen kurtlanmalar, solucanlar

Limon çekirdeği, nar çekirdeği gibi besinlerin midede sindirilmemesi ile bunların inceden kalın bağırsağa geçerek tıkanmaya sebebiyet vermesi.

Apandisit Patlaması Belirtileri

Apandiste meydana gelen tıkanıklıklar ve burada biriken bakteriler organların içine akar ve organları doldurur. Bu tıkanmada kan damarının sıkışmasına neden olur. Damarlar sıkıştığı zaman kangren de meydana gelebilir. Bu kangrende dolayı patlama yaşandığında bağırsakta bulunan dışkı karın kısmına dolar. İşte apandist patlamasının belirtileri:

Dışkı sırasında yaşanan zorlanma

Gaz çıkarmada sorun yaşama ve ağrı

Karın bölgesinin sağ alt tarafında sancı, ağrı ve kasılma hissetme

Ateş yükselmesi

Kalp atışında hızlanma

Gebe olan kadınlarda arka ya da yan bölgelerde apandist ağrısı meydana gelir.

Kusma

Mide bulantısı

Ağızda kuruluk

İştah kesilmesi

Apandisit Patlaması Tedavisi

Apandist patlaması belirtisi olan kişiler patlamadan sonra doktora başvurduğunda hızlı bir şekilde cerrahi tedavi uygulanmalıdır. Apandist kendi içinde 4 farklı gruba yarılmaktadır. Bunlardan biri akut apandisttir. Bir diğeri perfore adı verilen patlamış apandist iken apse apandist ve plastrone apandistte diğer apandist gruplarını oluşturmaktadır.

En basit ameliyatta olduğu gibi apandist ameliyatında da bazı riskler bulunabilir. Apandist patlamamış ise burada kişi hastaneye yatırılır, gözlem ve teşhis yapılır. Apandistin patlama seviyesind eolduğu tespit edilir ise ameliyat için hazılığa başlanır. Eğer apandist patlaması meydana geldiyse ve patlamanın etrafında apse oluştuysa bu apsenin boşaltılması gerekir ve burada meydana gelen enfeksiyon kontrole alındıktan sonra ameliyat gerçekleştirilir.

Apandisit Patlaması Kaç Gün Sürer?

Apandist patlamasının en belirgin belirtisi karın ağrısıdır. Karın ağrısı göbeğin etrafında ve midenin hemen üstünde kendini gösterir. Bu ağrı belirli dönemlerde artar ya da azalır ancak tamamıyla bitmez. 4 ila 6 saat arası süren bu ağrılar daha sonrasında karnın sağ alt kısmına kayar. Burada gerçekleşen apandist patlaması için hızlı bir şekilde müdahale yapılmalıdır Aksi halde patlayan apandist ile birlikte kalın bağırsakta bulunan dışkı karın bölgesinden başlayan iç organlara dolmaya başlar.