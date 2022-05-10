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Anksiyete krizi nedir, nasıl olur? Anksiyete krizi belirtileri ve tedavisi

Kişiler arasında anksiyete kaygı bozukluğu olarak da bilinmektedir. Bu psikolojik rahatsızlık özellikle günlük hayatta yaşanan sıkıntılı ve stresli durumlarda kendini göstermektedir. İş hayatı, yoğunluk, özel durumlardan meydana gelen bu sıkıntılar, kişilerin kaygı duymasına yol açarken anksiyete adı verilen duygu bozukluklarına yol açar. Bu kaygı bozukluğu durumu kişinin kontrol edemediği bir seviyede ise uzman desteği alınması gerekmektedir.

Anksiyete Krizi Nedir, Nasıl Olur? - Anksiyete Krizi Belirtileri Neler ve Nasıl Geçer?
Anksiyete krizi belirtileri
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Anksiyete bozukluğu günümüzde çoğu kişi de görülen bir psikolojik bozukluktur. Kaygı bozukluğu olarak da adlandırılan bu hastalıkta kişiler kendilerini sürekli endişeli ve sıkıntılı bir ruh halinde hisseder. Anksiyete bozukluğunun ileri seviyesinde panik atak krizleri görülür. Bu seviyedeki anksiyete bozukluklarında doktor desteği alınmalıdır. Kendi içinde ayrılık anksiyetesi, sosyal anksiyete, genelleştirilmiş anksiyete ve spesifik fobiler olarak ayrılır. İşte anksiyete krizi hakkında bilinmesi gereken her şey.

Anksiyete Krizi Nedir?

Kaygı, stres ve endişe hayatımızın vazgeçilmez durumları arasında yer alır. Kimi kişiler karşılaştığı bu sorunlar ile psikolojik olarak baş edebilirken kimi kişiler zorlanır. Bu zorlanma ile anksiyete adı veren kaygı bozuklukları ortaya çıkar. Yapılan son araştırmalarda ise toplumun % 18’inin kaygı problemi yaşadığı belirtilmektedir. Anksiyete krizi neden olur? Sorusu da en çok merak edilen konuların arasında yer alır. Anksiyetesi olan kişiler çevresinde meydana gelen kötü olaylara karşı sürekli en kötü senaryoyu düşünür ve durumun daha kötü olacağına kendini inandırır. Bu sebeple anksiyete krizi meydana gelir. Bu kişinin kontrolünde olmayan bir durumdur.

Anksiyete Krizi Belirtileri

  • Kişiler kendilerini panik halinde ve gergin bir durumda hisseder.
  • Ağız kuruluğu meydana gelir.
  • Nefes alma problemleri meydana gelir.
  • Kalp atışlarında düzensizlik meydana gelir.
  • Fazla terleme gerçekleşir.
  • Ellerde titreme meydana gelir.
  • Çevresinde yaşananlara karşı odaklanma sorunu yaşayabilir.
  • Hazımsızlık problemi yaşanabilir.
  • Uykuda düzensizlik yaşanır.

Anksiyete Atağı Nasıl Anlaşılır?

Anksiyete ataklarında pek çok belirti meydana gelir. Bunlar fiziksel belirtilerdir. Eğer kişi zor nefes alıyorsa, kalp ritminde düzensizlik başladıysa, ellerde titreme ve terleme başladıysa bu anksiyete atağının başladığına işarettir. Bunun yanı sıra ağızda kuruluk, baş ağrısı ve hazımsızlıkta kaygı durumlarında meydana geliyorsa bunlar da anksiyete atağının teşhisinde önemlidir.

Anksiyete Krizi Tedavisi

Anksiyete krizi nasıl geçer sorusunun cevabını merak edenler, konuyla ilgili detaylı araştırma yapmak ister. Anksiyete krizinin tedavisi ise 3 şekilde gerçekleşir. Bunlardan ilki psikoterapidir. Psikoterapi genel olarak bilinen kişilerin uzmanlar ile kaygı bozukluğu durumunu konuşması ile gerçekleşir. Bu tedavide kaygı bozukluğu olan kişiler terapist seanslarında bu hastalığın sosyal hayatına olan etkileri üzerine konuşmalar yapar. Yapılan tespitler sonrasında da kişiye özel yönlendirmeler yapılır.

Bir diğer tedavi yöntemi ise bilişsel davranışçı terapidir. Bilişsel davranışçı terapi yönteminde kişinin yaşadığı olumsuz durumları olumluya dönüştürme çabası verilir. Kişinin kaygı duyduğu konuları kontrol edebilme yeteneği kazandırılır.

Anksiyete krizi tedavisinde uygulanan son tedavi yöntemi ise ilaçlı tedavidir. Kişilerde anksiyete semptomları çok ağır bir şekilde kendini gösterebilir. Bu yan etkileri hafifletmek için doktorlar tarafından ilaç kullanımı önerilir. Ancak bu ilaçların kısa süreli kullanılmasına özen gösterilmelidir. Uzun süreli anksiyete ilacı kullanımlarında bağımlılık durumu meydana gelebilir. Ancak ilaç kullanımı için de doktorlar tarafından ilk olarak psikoterapi ve bilişsel davranışçı terapi yöntemi uygulanmaktadır. Eğer bu iki tedavi yönteminde olumlu sonuç alınmazsa ilaç tedavisine başvurulmalıdır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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