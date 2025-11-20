Habertürk
        Haberler Gündem Apartman komşusu olan kadını öldürüp, kendi yaşamına son verdi

        Apartman komşusu olan kadını öldürüp, kendi yaşamına son verdi

        Edirne'nin Enez ilçesinde TOKİ Konutları'nda çıkan tartışmada Cemal Sönmez, komşusu Türkan Demirci'yi silahla öldürdükten sonra intihar etti. İki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 22:29 Güncelleme: 20.11.2025 - 22:29
        Edirne’nin Enez ilçesinde Cemal Sönmez (61), komşusu Türkan Demirci’yi (60) tabancayla vurup öldürdükten sonra apartmanın önünde aynı silahla yaşamına son verdi.

        Olay, akşam saatlerinde Gaziömerbey Mahallesi’ndeki TOKİ Konutları’nda meydana geldi. İddiaya göre Cemal Sönmez, apartman koridorunda karşılaştığı komşusu Türkan Demirci’yle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sönmez, belinden çıkardığı tabancayla Demirci’yi başından vurdu. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken Cemal Sönmez, daha sonra apartmanın önüne çıkarak başına ateş etti.

        İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demirci ve Sönmez’in hayatını kaybettiği belirlendi. Demirci ve Sönmez’in cenazeleri, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

