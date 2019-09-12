Olay, akşam saatlerinde Akyazı Ömercikler Mahallesi´ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 2´nci katında oturan T.A. üst katta oturan Muharrem K.´yi gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı. Yaşanan tartışma apartmanın önünde kavgaya dönüşürken T.A. tabancasıyla ateş ederek Muharrem K.´yı göğsünden vurdu. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Muharrem K.´ya ilk müdahalede bulundu. Akyazı Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Muharrem K., ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi.

T.A. ise olayın ardından otomobiline binerek kaçtı. Polis, T.A.´yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.