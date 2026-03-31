İçişleri Bakanlığı APP plakalarda süre uzatımı olmadığını duyurdu. Plaka değişimi için tanınan süre, 1 Nisan 2026 tarihinde yani yarın sona erecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, yalnızca Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılan ve üzerinde mühür ile birlikte diğer güvenlik özellikleri bulunan plakalar yasal kabul edilecek.

TŞOF dışında basılmış ve güvenlik standartlarını taşımayan, halk arasında "APP plaka" olarak adlandırılan plakalar ise geçersiz sayılacak. Bu plakaları kullananlara yönelik 1 Nisan Çarşamba gününden itibaren cezai işlemler kesin olarak uygulanacak. Herhangi bir erteleme söz konusu olmayacak.

REKLAM

CEZASI 140 BİN TL

Sahte veya standart dışı plaka kullandığı tespit edilen araç sahiplerine 1 Nisan'dan itibaren kesilecek ceza tutarı 140 Bin TL olacak.

Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için plakalarını kontrol etmeleri ve uygun olmayan plakaları yenilemeleri gerektiğini vurguluyor.

RESMİ DAMGALILAR SÜREÇ İÇİNDE DEĞİŞECEK

Hatalı basılmış olsa dahi TŞOF tarafından verilmiş plakalar için cezai işlem uygulanmayacak. Söz konusu plakaların belirlenen süre içinde değiştirilmesi sağlanacak.

Araçlarda kullanılan multimedya ekranları ile hoparlör ve ses sistemlerine ilişkin teknik standartlar ise gelecek dönemde yayımlanacak yönetmelikle netlik kazanacak.

Peki, doğru plaka hangisi? Kurallara uygun bir plakanın üzerinde hangi işaretler yer almalı? Hangi plakalara ceza uygulanacak? İşte detaylar...

REKLAM

DOĞRU PLAKA NASIL OLMALI?

Her bir plakanın üzerinde;

- Yetkili kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun (TŞOF) mührü bulunması,

- Sol tarafta, ülkemizin uluslararası güvenlik işareti olan TR rumuzu bulunması,

- Hologram ve güvenlik şeridi bulunması gerekiyor.

- Üzerinde yetkili kuruluşun mührü ve diğer güvenlik işaretleri bulunan plakalar, harf ve rakamlar normal standarttan biraz daha kalın olsa dahi geçerli sayılıyor.

Araç sahiplerinin bu plakaları yenileme zorunluluğu bulunmuyor. Trafik denetimlerinde bu kalın harfli plakalar için herhangi bir cezai yaptırım uygulanmıyor.

Üzerinde mühür ve güvenlik işaretleri olmayan plakalar ise geçersiz sayılıyor. Bu plakaları basmak ve kullanmak suç teşkil ediyor.

REKLAM

PLAKAMDA KAREKOD YOK, CEZA YER MİYİM?

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılan plakalarda mevcut güvenlik işaretlerine ek olarak karekod ve 12 haneli seri numarası yer alıyor.

Ancak plakada karekod olmaması onun sahte olduğu anlamına gelmiyor. Mührün ve güvenlik işaretlerinin olması, plakanın standartlara uygun ve geçerli olması için yeterli.

APP PLAKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

APP plaka kullanan araç sahiplerinin standart plakaya geçmek için şu 3 adımı izlemesi gerekiyor:

1) Polis veya jandarmaya başvuru yapılacak

İlk aşamada sürücünün polis ya da jandarma birimlerine başvurarak kayıp veya tespit işlemini yaptırması gerekiyor.

2) Noter üzerinden yeni plaka başvurusu oluşturulacak

İkinci aşamada noter aracılığıyla yeni plaka başvurusu yapılacak. Bu adım, plakanın mevzuata uygun biçimde yeniden düzenlenmesi sürecinin resmi ayağını oluşturuyor.

TŞOF yetkili basım noktalarında plaka bastırılacak

Son aşamada ise TŞOF tarafından yetkilendirilen birimlerde yeni plaka bastırılacak. Böylece araç sahibi, mevzuata uygun resmi plakaya geçmiş olacak.