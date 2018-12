Apple, 2018 yılının en iyileri listelerini açıkladı. 2018 yılı boyunca Apple platformundaki iPhone, iPad, Mac, Apple TV, iTunes, Apple Music'teki en iyilerin derlendiği listelere göre uygulamasından, oyununa; müziğinden, filmine, App Store’da yılın en iyileri şunlar oldu:

Yılın Uygulama Trendi: Kişisel bakım

Yılın Oyun Trendi: Battle Royale

Yılın iPhone Uygulaması: Procreate Pocket

Yılın iPhone Oyunu: Donut County

Yılın iPad Uygulaması: Froggipedia

Yılın iPad Oyunu: Gorogoa

Yılın Mac Uygulaması: Pixelmator Pro

Yılın Mac Oyunu: The Gardens Between

Yılın Apple TV Uygulaması: Sweat

Yılın Apple TV Oyunu: Alto’s Odyssey

Yılın Sanatçısı: Drake

Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı: Juice WRLD

Yılın Şarkısı: I Like It - Cardi B featuring Bad Bunny & J. Balvin

Yılın Albümü: Golden Hour - Kacey Musgraves

Yılın Kitabı: American Marriage

Apple TV ve iTunes’daki 2018’in En İyi Filmleri: Annihilation, Black Panther, Crazy Rich Asians, Eighth Grade, Green Book, Hereditary, Incredibles 2, Minding the Gap, A Star is Born, Won’t You Be My Neighbor

Apple TV ve iTunes’daki 2018’in En İyi Dizileri: The Americans, Atlanta, Barry, The Expanse, The Good Fight, The Good Place, The Handmaid’s Tale, Killing Eve, The Marvelous Mrs. Maisel, Pose

Yılın En İyi Podcast’leri: In The Dark, Caliphate, The Dream, Everything is Alive, Slow Burn, Dr. Death, Armchair Expert with Dax Shepard, Bubble, Bundyville, A Very Fatal Murder, Wolverine: The Long Night, Serial, The Daily, This American Life, 99% Invisible

