Apple CEO'su Cook'tan iPhone fiyatlarını düşürme sinyali

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Apple CEO'su Tim Cook, düşen satışları canlandırmak için bazı pazarlarda iPhone fiyatlarını düşürebilecekleri mesajını verdi.
Şirketin 29 Aralık'a kadar olan son üç aylık dönemi kapsayan bilançosuna göre iPhone satışlarından elde edilen kâr yüzde 15 düştü.
Apple'ın yıllık geliri de, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 oranında azalarak 84,4 milyar dolar oldu.
Şirket bu ayın başlarında özellikle Çin'de ekonomik büyümenin hız kesmeye başlaması nedeniyle gelirinin beklenenden düşük olacağı uyarısında bulunmuştu.
Tim Cook ise, müşterilerinin iPhone fiyatlarını yüksek bulduğunu söyledi.
Cook, doların güçlü olmasının ürünlerini göreceli olarak daha pahalı hale getirdiğini ve bunun gelişen ekonomilerdeki satışlarını etkilediğini belirtti.
Tim Cook, müşterilerini kur dalgalanmalarının etkilerinden korumak için bu aydan itibaren telefonları yeniden fiyatlandırmaya başladıklarını açıkladı.
"Ocak'ta, bazı yerlerde, bazı ürünler için, geçen yıldan bu yana, kur farkı nedeniyle oluşan artışın bir bölümünü ortadan kaldırdık" dedi.
Apple yöneticileri, yılın ilk çeyreğinde de gelirlerinin azalmasını beklediklerini söylüyor.
31 Mart'a kadar olan dönemde, gelirin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.4 azalacağı tahmin ediliyor.
Şirketin Mali İşler Başkanı Luca Maestri, "Özellikle yükselen ekonomilerde, makroekonomik ortam değişmeyecek" dedi.
Piyasa analiz şirketi Canalys'in raporuna göre, 2018'de küresel bazda akllı telefon satışları yüzde beş oranında azaldı.
Ancak Apple hisselerinin değeri Ekim'den bu yana üçte bir oranında düştü. Yatırımcıların, iPhone'lara ilginin zayıflamaya başlamasında endişe ettiği belirtiliyor.
Apple'ın bundan böyle her çeyrekte kaç adet iPhone, iPad ve Mac bilgisiyar sattığını açıklamayamacağını duyurması bu kaygıları artırmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.