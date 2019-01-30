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Apple CEO'su Cook'tan iPhone fiyatlarını düşürme sinyali

Apple CEO'su Tim Cook, düşen satışları canlandırmak için bazı pazarlarda iPhone fiyatlarını düşürebilecekleri mesajını verdi. Cook özellikle gelişen ülkelerde güçlü Dolar yüzünden telefon fiyatlarının fazlasıyla yüksek kaldığını, oluşan kur farkını düzeltmek için fiyat ayarlamalarına gideceklerini ifade etti.

Giriş: 30.01.2019 - 15:11 | Güncelleme:  
- Getty Images
Apple'ın satış gelirlerinin düşmesinde yeni telefonların çok pahalı olmasının da etkili olduğu belirtilmişti.

Apple CEO'su Tim Cook, düşen satışları canlandırmak için bazı pazarlarda iPhone fiyatlarını düşürebilecekleri mesajını verdi.

Şirketin 29 Aralık'a kadar olan son üç aylık dönemi kapsayan bilançosuna göre iPhone satışlarından elde edilen kâr yüzde 15 düştü.

Apple'ın yıllık geliri de, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 oranında azalarak 84,4 milyar dolar oldu.

Şirket bu ayın başlarında özellikle Çin'de ekonomik büyümenin hız kesmeye başlaması nedeniyle gelirinin beklenenden düşük olacağı uyarısında bulunmuştu.

Tim Cook ise, müşterilerinin iPhone fiyatlarını yüksek bulduğunu söyledi.

- Reuters

Cook: 'iPhone fiyatları yüksek'

Cook, doların güçlü olmasının ürünlerini göreceli olarak daha pahalı hale getirdiğini ve bunun gelişen ekonomilerdeki satışlarını etkilediğini belirtti.

Tim Cook, müşterilerini kur dalgalanmalarının etkilerinden korumak için bu aydan itibaren telefonları yeniden fiyatlandırmaya başladıklarını açıkladı.

"Ocak'ta, bazı yerlerde, bazı ürünler için, geçen yıldan bu yana, kur farkı nedeniyle oluşan artışın bir bölümünü ortadan kaldırdık" dedi.

Apple yöneticileri, yılın ilk çeyreğinde de gelirlerinin azalmasını beklediklerini söylüyor.

31 Mart'a kadar olan dönemde, gelirin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.4 azalacağı tahmin ediliyor.

Şirketin Mali İşler Başkanı Luca Maestri, "Özellikle yükselen ekonomilerde, makroekonomik ortam değişmeyecek" dedi.

Piyasa analiz şirketi Canalys'in raporuna göre, 2018'de küresel bazda akllı telefon satışları yüzde beş oranında azaldı.

Ancak Apple hisselerinin değeri Ekim'den bu yana üçte bir oranında düştü. Yatırımcıların, iPhone'lara ilginin zayıflamaya başlamasında endişe ettiği belirtiliyor.

Apple'ın bundan böyle her çeyrekte kaç adet iPhone, iPad ve Mac bilgisiyar sattığını açıklamayamacağını duyurması bu kaygıları artırmıştı.

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