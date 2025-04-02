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        Haberler Bilgi Ekonomi Apple Türkiye fiyatlarına büyük zam yaptı: 2025 iPhone zamlı fiyatları ile en ucuz ve en pahalı iPhone ne kadar oldu, iPhone 15, 16, plus ve pro fiyatı

        Apple Türkiye fiyatlarına büyük zam yaptı: iPhone 16 Pro Max 1 TB 131 bin TL oldu! 2025 iPhone zamlı fiyatları

        Apple Türkiye fiyatlarında değişikliğe gitti ve birçok iPhone modeline zam geldi. Başlangıç fiyatları artan telefonların yanı bazı yan ürünlere de zam yapıldı. Böylece, 2025 zamlı iPhone listesi de netleşmiş oldu. Peki, hangi Apple ürünlerine zam geldi, güncel iPhone fiyatları ne kadar oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 12:04 Güncelleme: 02.04.2025 - 12:04
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        Apple'dan kullanıcılarını üzen bir hamle geldi ve firma Türkiye'deki fiyatlarına zam yapma kararı aldı. Zamla beraber, iPhone 16 Pro Max 1 TB fiyatı 119.999 TL'den, 131.999 TL'ye çıktı! Apple, telefon modellerinin yanı sıra yan ürünlerinde de fiyat artışına gitti. Peki, en ucuz ve en pahalı iPhone ne kadar oldu, hangi ürünlere zam geldi? İşte, 2025 zamlı iPhone listesi...

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        APPLE TÜRKİYE FİYATLARINA ZAM YAPTI

        Model Eski fiyatı Yeni fiyatı
        iPhone 16 128 GB 64.999 TL 69.999 TL
        iPhone 16 Plus 128 GB 73.999 TL 79.999 TL
        iPhone 16 Pro 128 GB 82.999 TL 89.999 TL
        iPhone 16e 128 GB 47.999 TL 49.999 TL
        iPhone 15 128 GB 56.999 TL 59.999 TL
        iPhone 16 Pro Max 1 TB 119.999 TL 131.999 TL
        iPhone 15 Plus 128 GB 64.999 TL 69.999 TL
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        DİĞER APPLE ÜRÜNLERİNE DE ZAM GELDİ

        Model Eski fiyatı Yeni Fiyatı
        Apple Watch Series 18.299 TL 19.999 TL
        M4 çipli 13 inç MacBook Pro 74.999 TL 79.999 TL
        Watch Ultra 2 49.999 TL 55.999 TL
        iPad Pro M4 11 inç 48.499 TL 49.999 TL
        AirPods 4. Nesil 6.880 TL 7.699 TL
        AirPods Pro 2 11.690 TL 12.999 TL
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