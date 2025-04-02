Apple Türkiye fiyatlarına büyük zam yaptı: iPhone 16 Pro Max 1 TB 131 bin TL oldu! 2025 iPhone zamlı fiyatları
Apple Türkiye fiyatlarında değişikliğe gitti ve birçok iPhone modeline zam geldi. Başlangıç fiyatları artan telefonların yanı bazı yan ürünlere de zam yapıldı. Böylece, 2025 zamlı iPhone listesi de netleşmiş oldu. Peki, hangi Apple ürünlerine zam geldi, güncel iPhone fiyatları ne kadar oldu? İşte, detaylar...
Apple'dan kullanıcılarını üzen bir hamle geldi ve firma Türkiye'deki fiyatlarına zam yapma kararı aldı. Zamla beraber, iPhone 16 Pro Max 1 TB fiyatı 119.999 TL'den, 131.999 TL'ye çıktı! Apple, telefon modellerinin yanı sıra yan ürünlerinde de fiyat artışına gitti. Peki, en ucuz ve en pahalı iPhone ne kadar oldu, hangi ürünlere zam geldi? İşte, 2025 zamlı iPhone listesi...
APPLE TÜRKİYE FİYATLARINA ZAM YAPTI
DİĞER APPLE ÜRÜNLERİNE DE ZAM GELDİ